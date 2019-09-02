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Ali Koç beraberliğe üzüldü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti.

Ali Koç beraberliğe üzüldü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti. Koç, sarı-lacivertli takımın kaçırdığı pozisyonlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç'un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.

Ali Koç beraberliğe üzüldü

Ali Koç beraberliğe üzüldü

Kaynak: İHA

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