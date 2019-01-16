Ali Koç: "Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda başarısız olduklarını belirterek, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FB TV'de "Camiaya Sesleniş" programında gündemi dair açıklamalarda bulunuyor. Başkan Koç, göreve geldikten hemen sonra finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektiklerini belirterek, "Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları "Zaten biliyordunuz" diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir" dedi.

"O günlerde dimdik durmak çok önemliydi"

Sarı-lacivertli takımın başkanı, Yargıtay'da bekleyen dava ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Bu süreç çok uzadı. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız. 3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır. Bugünlerde atıp tutmak kolay, o günlerde yaşadıklarımızı Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti"

Seçim döneminde saldırılara maruz kaldığını da vurgulayan Ali Koç, "Beni FETÖ'cü yapmaya çalıştılar, 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz. Fitne, fesat ve iftira ne yazık ki ülkemizde bir yaşam tarzı haline geldi. Biri yalan söylüyor doğruyu ispat edene kadar canınız çıkıyor."

"Futbolda başarısız olduk"

Ali Koç, futbolda işlerin iyi gitmediği zaman diğer hiçbir şeyin öneminin kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik. Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk. 40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

Cocu'nun tazminatının söylendiği gibi 3 yıllık olmadığının altını çizen Koç, "Cocu'nun sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu, söylenen gibi 3 yıllık değildi. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti."

Kaynak: İHA