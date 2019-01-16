Ali Koç: "Ersun Hoca'yı iyi ki getirmişiz"

"Cocu ileride başarılı olacaktır"

"Fenerbahçe'de futbolun tek patronu Comolli'dir"

"Volkan'ın alması gereken büyük sorumluluklar var"

Bu tablonun sorumlusu biziz"

"Ozan Tufan özel bir vaka"

"Tolga Ciğerci'ye 1 kuruş ödemedik"

Ali Koç, kadro dışı kalan ancak özür diledikten sonra Antalya kampıyla birlikte tekrardan takıma dahil olan Volkan Demirel ile ilgili, "Ben Volkan'ın kadroya nasıl döneceğini adım adım ifade ettim. Volkan'ın dönmesi için neler yapması gerektiği ortadaydı. Volkan, kendisinden beklentilerimizi biliyor. Alması gereken büyük sorumluluklar var" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de "Camiaya sesleniş" programında birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un konuşmalarından satır başları şöyle:

"Biz teknik direktörlük için bir kriter belirledik. Cocu, belli bir başarıyı yakalamış, kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır bir hocaydı. A takımda genç oyuncuları oynatmış, öncesinde de altyapı hocalığı da yapmış, bizim vereceğimiz bütçelere uyabilecek bir hocayı takıma kazandırmak istiyorduk. Seçildikten sonra da elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'nun doğru tercih olduğuna inanarak transfer ettik."

"47 yaşındaki Cocu ileride önemli bir kulüpte, önemli işler yapacak. Hatta Barcelona başkanı bana, "Cocu, hoca arayışımızda kısa listemizdeydi" dedi. İnanıyorum Cocu ileride başarılı olacaktır."

"Cocu, Ocak ayına kadar Türkiye'de kalabilir miyim dedi. Biz de kalabilirsin dedik. Öncesinde zaten anlaşmıştık. 3 yıllık değil, 1 yıllık bir tazminat söz konusuydu. Toplam alacağında da bir indirim yaptı ve güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık."

"Ersun Hoca'yı niye getirdik, nasıl getirdik. Ersun Hoca'yı iyi ki getirmişiz. Bu konuda da eleştiriliyoruz ama çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi."

"İdari menajer olarak Volkan Ballı'yı getirdik. Zaten kendisini herkes bilir, tanır. Diğer taraftan yöneticimiz Selahattin Baki'yi de bu işler için atadık. Kendisi tribüncüdür, tribünden gelmektedir. Comolli gönderiliyor haberleri çıktı, hayır, sadece görev dağılımı oldu."

"Futbolun Fenerbahçe'de tek patronu sportif direktördür. O da Comolli'dir."

"7 ayda 115 milyon Euro kaynak getirdi. Yaratılan kaynaktan 1 kuruş harcamadan, satılan oyunculardan gelen para ile transfer yaptık."

"Moussa Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Guiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan?"

"İlk yarıyı 17'nci sırada bitirmenin, attığımız gol sayısının, yediğimiz golün mahcubiyeti içindeyiz. Bu tablonun sorumlusu biziz. Sezon başında en kötü senaryoyu çiz deseler, kimse bunu çizemezdi. Bu formanın içine seni beni koy daha fazla puan alır. "

"Ozan Tufan özel bir vaka, özel bir yetenek. Genç yaşta çok ileri noktalara geldi, belki de kendisi açısından en büyük talihsizlik buydu. Ne yazık ki bu sezon da, geçtiğimiz sezonlarda da vereceği katkıyı sağlayamadı. Bende üzülüyorum onun için. Sezon başında ilk gelen oyuncu Ozan Tufan'dı, Özel hoca tutmuş ve inanılmaz arzuluydu. Semih Özsoy ile en büyük transferimiz sensin demiştik ama olmadı. Ona "Sergen hocadan yararlan ve bir dahaki kamp döneminde aklını başına topla, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak konuma gel" dedik."

"Aatif'ı affettik. Kendisini isteyen kulüpler var. Rizespor en çok isteyen kulüp. Biz Rizespor ile anlaştık. Ne yazık ki Aatif, Rizespor ile henüz anlaşamadı. "

"Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir menajere teklif etmedik. Onunla da sözleşme uzatacağız. Skrtel ile de sözleşme uzatmak için görüşeceğiz. Bütün oyuncularla tek tek görüşeceğiz."

"5 pozisyondan (forvet, sağ ve sol kanat, stoper, orta saha), en az 3'üne olabilirse 4'üne transfer yapmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aslında şu an verebileceğim transfer haberi var ama şu an imza atılmadan açıklamak istemiyorum."

"Tolga Ciğerci konusunda da tenkit görüyoruz. Tolga bugüne kadar 1 kuruş para ödemediğimiz, sahalara dönene kadar da ödemeyeceğimiz bir oyuncu. "

"Ben Volkan'ın nasıl kadroya döneceğini adım adım ifade ettim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan'ın dönmesi için neler yapması gerektiği ortadaydı. Yaptığımız görüşmede, olanlardan pişman olduğunu hissettik. Volkan da takımın bir parçası olmak için kendisine yakışanı yaptı. Volkan, kendisinden beklentilerimizi biliyor. Alması gereken büyük sorumluluklar var. Tesadüfen yarın da oynayacaktır. Harun'un dizinde ufak bir sakatlığı var."

"Takviye yapalım yapmayalım, Ersun hoca bu takıma inanıyor. Ama takviye de yapacağız."

DHA