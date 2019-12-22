Ali Koç: “Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta çalışabildi bu kadar ağır eleştiriyle”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Resmin bütününe bakmak lazım. Her şeyi anlık, maçlık değerlendirmek lazım. Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta çalışabildi bu kadar ağır eleştiriyle. Bakın arkadaşlar biz bir şey yaparsak açık yaparız. Bari bunu anlamış olun. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakadan sonra karma alana gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi ve üstün oynadıklarını belirten Koç, "Tebrik ediyorum oyuncularımı. Çok mücadele ettiler. Kazanan taraf biz olduk. Kazasız belasız bir maç bitti. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Bunun daha kıymetli olması için haftaya kazanmamız lazım. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Bugünde takımımıza sonuna kadar inanıyoruz. Hocamıza inanıyoruz. Şansta biraz yanımızda olursa, maçlarda bu şekilde iyi yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz"

Son zamanlarda medyada çıkan Ersun Yanal'ın ayrılacağı yönündeki haberlere ve Emre Belözoğlu'nun Yanal ile kavga ettiğine yönelik haberlere cevap veren Koç, "Çok uğraşılıyor, bir türlü karıştıramıyorsunuz bizi. Galibiyetin keyfine varalım diyeceğim ama onada müsaade etmiyorsunuz. Ne basketbol tarafında, ne futbol tarafında mütemadiyen üretilen veya yanlış kaynaklardan oluşturulan pek çoğu hayal ürünü olan her iddiaya cevap veremeyiz. İşler kötü gittiği zaman iddialar daha da çoğalıyor. Söz konusu Fenerbahçe ise biliyorsunuz çok daha fazla komplolar üretiliyor. Sosyal medyaya baksan bir türlü, ana akım medyaya baksam bir türlü. Hafta içi hocamız Ersun Yanal ve Zeljko Obradovic ile ilgili bir sürü şey söylendi. Spekülasyonlar bitti diyorsun. Bugünde Ersun hoca istifa edecek diyorsunuz, kaptan ile kavga etti diyorsunuz. Hangi birine cevap verelim. Bazı kanallar, bazı kişiler bu üretim konusunda çok daha başarılılar ve yoğun mesai harcamaktadırlar. Bizde burada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yığın problemle uğraşıyoruz. İyi bir şeyler yapmaya çalışırken sonra bin tane spekülasyonla uğraşıyoruz. Dün bir gece tv programında gördüm utandım. O kişilerin adına mı utanıyım, Türk futbolu adına mı utanayım bilemedim. %30-40 meselesi ile ilgili açıklama yaptım, bizimle alakası olmadığını, bunun çok daha önemlisi Türk futbolu açısından sorun yaratabilecek sıkıntıları, bunları aşabilmek için önerileri gündeme getirdik. Bununla ilgilenen yok. Doğru mudur yanlış mıdır soran yok. Adam çıkıyor diyor ki bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz Fenerbahçe federasyonla konuştu 30'dan 40'a çıktı sonra düştü. Böyle töhmet altında bırakmak ayıptır. TFF'den rica ediyorum açıklama yapsın. Biz gelip 30'dan 40'a çıkarma talebimiz oldu mu, bu limitin artırılması için görüşme arttırdığı görüşen kulüpler varsa onu da açıklayın. Derbi sonrası keyfine varmamız gerekirken iş bu noktaya geliyor. Öyle ya da böyle Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Resmin bütününe bakmak lazım. Her şeyi anlık, maçlık değerlendirmek lazım. Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta çalışabildi bu kadar ağır eleştiriyle. Bakın arkadaşlar biz bir şey yaparsak açık yaparız. Bari bunu anlamış olun. Biz arkadan dolap çevirmiyoruz. Çıkarsak ta açık açık söylüyoruz. Dolaylı bir şey söylemiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffafız. Biz daha lisans kuruluyla toplanmadan açıklama yapılmıştı. Gelelim Zorludaki toplantıya. Bizim ciddi rahatsızlıklarımız vardı. 6 maçı kazanmışsın 6 hakem sonra yok, 6 maçında puan kaybettin hakemler bir sonraki haftaya maç veriliyor. Bu bir tesadüf müdür böyle bir rahatsızlığımız vardı. Bu rahatsızlığı iletmek üzere TFF ile iletişime geçtik. O günkü toplantı ricada olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı zorlu da oldu. Bunun gizlisi saklısı yok. Biz oraya sanki bavulla girdik. Görülen yerden girdik görülen yerden çıktık.

Açıklamaları inceleyin. Oraya ciddi iddialar koyuyoruz. Bu iddialar bugün adreslenmeli. Zamanı gelince bakarız mantığıyla olmaz. Herkes vergisini ödüyor, ödemeyen yıllarca ödemiyor, sonra bir vergi affı geliyor, ödeyene haksızlık olmuş gibi oluyor. Şimdi aynı şey orada da olacak. Dolayısıyla ne dedik, ne anlatmaya çalıştık, bunun giderilmesi için ne önerdik bakmanızı rica ediyorum. Belki sizde farklı fikirler vardır, bir araya geliriz siz bizi aydınlatırsınız. Bu sistem bu haliyle ileride sıkıntı oluşturacak. Bence bunu ilgili bankaya sormanız lazım. Çünkü sözleşmenin detaylarında gizlilik var. Bu sözleşmenin şartları öyle ki biz genel kurula gitmeden bunu imzalayamayız. O sıcak paraya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Buraya kadar anca getirebildik ama şunu da bilin ki imzalayan kulüpler de şimdiden sıkıntıya girdiler zaten" ifadelerini kullandı.

"Küfür bize yakışmadı"

Statta edilen küfürler hakkında görüşlerini belirten Ali Koç, "Bugün galibiyeti kursağımda bırakan konu tribünlerdeki yaşanan küfür olayı. Herhalde ben başkan olarak tarihin en kötü senelerinden geçirmiş başkan olarak her daim yanımızda olan taraftarımızı bir dakika olsun bizi yalnız bırakmayan, düştüğümüz günlerde bizi ve takımı ayağa kaldıran... Herhalde en son laf edecek başkan ben olmalıyım. Onların bize yaptıklarına ne kadar müteşekkir olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Onlar olmasaydı bu sıkıntılı sürece dayanamazdık, Fenerol kampanyası bu kadar başarılı olmazdı. Bizim dönemimize baktığınız zaman ne kadar teşekkür etsem ne kadar kıymetli olduklarını ifade edemem. Çünkü yaşadıklarımızı bir biz bir de Allah bilir geçen sene. Bakın bizde hiçbir şey oynamayan oyuncular yurtdışında neler yapıyorlar. Talihsiz, uğursuz bir seneydi. Bu taraftar yanımızda oldu. EN dip noktada bizi kucaklayıp yukarı çıkardı. Bugün mahcup olduk. Bugün tribünde edilen küfürler... Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız ama maçta hem galibiz, futbolcuların arasında olayı gerecek bir unsur yok buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın Çebi'ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm. Siz olmasanız belki burada olmazdık ama bu bize yakışmadı. Hem ceza yiyeceğiz. Ciddi rakamlar. SMS'le para topladığımız şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü tribün koltuğunu devretmek zorunda kalacak ama Türk futboluna da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Biz başka tribünlere gittiğimizde bize böyle davranıldığında ne kadar rahatsız oluyorsak kendi tribünlerimizde de hassas olmalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA