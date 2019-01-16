Ali Koç: "Ersun Yanal’ı iyi ki getirmişiz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilgili, "Ersun Hoca'yı niye getirdik, nasıl getirdik, bu konuda da eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Çok kısa zamanda takıma çok iyi bir hava geldi" dedi.

Sarı-lacivertli takımın Başkanı Ali Koç, FB TV'de yayınlanan "Camiaya Sesleniş" programında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Ersun Yanal'la ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Koç, "Ersun Hoca'yı niye getirdik, nasıl getirdik, bu konuda da eleştiriliyoruz ama iyi ki getirmişiz. Zaten detaylarını birazdan anlatacağım. Çok kısa bir zamanda takıma çok iyi bir hava geldi. Ersun hoca ve ekibinin saha içindeki meziyetlerinin dışında saha dışındaki meziyetleriyle de birlikte takıma çok iyi bir hava geldi. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye yakışan oyun anlayışına sahip olup istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız bombalar bekliyor"

Başkan Koç, transferle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Taraftarlarımız bombalar bekliyorlar. Biz bu akşam sadece ipuçları verebileceğiz.Transfer konusu resmi olarak bitmeden konuşmak doğru değil. Zaten en iyi iş de bitmiş iştir. 7 ayda sermaye ve sponsorluk olarak 115 milyon Euro kaynak getirdik ama buradan 1 kuruş harcamadık transfere. Sattığımız oyunculardan gelen parayla transferlerimizi yaptık. Biz istemez miyiz 40-50-60 milyon Euro transferlere harcayalım. Ama zaten bu paraları harcayarak kulübün ekonomisi bu hale geldi. Moussa Sow geldiği zaman 10 milyon Euro'ya geldi. Fransa gol kralıydı. Bugün Fransa gol kralını getirin bakalım kaç paraya geliyor? Aynı şekilde Güiza İspanya gol kralı olarak 14 milyon Euro'ya geldi. Bugün kral kaç paraya gelir İspanya'dan? Transfer ekonomisi çok değişti" diye konuştu.

"Bu formanın içine seni koy, beni koy daha fazla puan alır"

Ligde bulundukları konumdan dolayı mahcup olduklarını vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "Gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize ve takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Ama bir şey var ki, en kötü senaryoyu çizin deseler, kimse bu senaryoyu çizemezdi. Bu formanın içine seni, beni koy, daha fazla puan alır" şeklinde konuştu.

Slimani'nin beceriksiz değil, şanssız olduğunu ifade eden Koç, Barış Alıcı'nın da sezon sonu hazır halde döneceğini söyledi.

Başkan Koca, Aatif'ın da Çaykur Rizespor'a gitmesini uygun gördüklerini ve en kısa zamanda anlaşmanın olmasını beklediğini belirtti.

Şener hakkında çıkan transfer haberlerine de değinen Koç, şunları söyledi:

"Sağ bekimiz Şener'i, Beşiktaş'a ya da başka bir kulübe teklif etmedik. İnşallah sözleşmesini uzatacağız. Sezon sonunda tabi 14 futbolcumuzun sözleşmesi sona eriyor, bunu sezon sonunda oturup değerlendireceğiz. Kesin olan bir şey hocamız, Ayew'in kalmasını istiyor."

"En az 3 transfer yapmak istiyoruz"

Ali Koç, stoper, forvet arkası, sol açık, sağ açık ve santrfor almak istediklerini de söyleyerek, "En az 3, mümkünse 4 mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Hocamızın önceliği orta sahayı güçlendirmek. Orta sahayı güçlendirdiğimiz sürece gollerin ardı ardına geleceğine inanıyor. Aslında şu an verebileceğim transfer haberi var ama şu an imza atılmadan açıklamak istemiyorum. Hocamız Jailson'dan çok memnun. Testleri çok iyi çıktı. Cebrail Akbulut ismini de yakında göreceksiniz. U21 takımımızda oynuyordu" sözlerini sarf etti.

Sakat olan Tolga Ciğerci'nin de 2 ay içinde sahalara döneceğini dile getiren Koç, Tolga'ya bugüne kadar bir kuruş para ödemediklerini ifade etti.

"Volkan kendisine yakışanı yaptı'

Affedilen Volkan Demirel ilgili de konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söyledi:

"Volkan'ın geri dönmesi için neler yapması gerektiğini tek tek söylemiştim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan Demirel kendisine yakışanı yaptı ve takıma geri döndü. Özür dilemek istiyorsan çık özür dile dedik. Yazılı bir şey yazarsan pek samimi gözükmeyebilir dedik. Bir açıklama yapacağını da biz açıklamadık, kendi açıkladı. O açıklamaya göre takımda kalmayabilirdi de. Volkan, açıklamasını antrenman sahasında yapmak istedi ama hava şartlarından dolayı kantine alındı. Bunu sosyal medyada art niyetli insanlar polemiğe çevirdi. Volkan'ın takıma dönmesi iyi olacaktır. Kendisinden beklediklerimizi yerine getirecektir. Volkan'ın alacağı çok büyük sorumluluklar var ve alacağına inanıyorum."

Kaynak: İHA