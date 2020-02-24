  1. WEB TV

  2. SPOR

  3. Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: ''Satmayın Beni''

Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: ''Satmayın Beni''

Dün yaşanan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçe Başakanı Ali Koç ile taraftarlara arasında arbede yaşandı. Yalanan tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarlara "SATMAYIN BENİ" diyerek tepkisini gösterdi.

Felipe Melo'nun galibiyet paylaşımı Fenerli taraftarları kızdırdı!Felipe Melo'nun galibiyet paylaşımı Fenerli taraftarları kızdırdı!

Bursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdıBursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdı

Ryan Babel Getafe - Ajax maçında sakatladığı rakip oyuncuyla dalga geçti!Ryan Babel Getafe - Ajax maçında sakatladığı rakip oyuncuyla dalga geçti!

Porto ve Guimares maçında Marega'ya ırkçı saldırı: Porto ve Guimares maçında Marega'ya ırkçı saldırı: "Cehenneme git"

 

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:11

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Felipe Melo'nun galibiyet paylaşımı Fenerli taraftarları kızdırdı!
Felipe Melo'nun galibiyet paylaşımı Fenerli taraftarları kızdırdı!
Bursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdı
Bursaspor otobüsü devrildi! Taraftarlar neye uğradığı şaşırdı
Ryan Babel Getafe - Ajax maçında sakatladığı rakip oyuncuyla dalga geçti!
Ryan Babel Getafe - Ajax maçında sakatladığı rakip oyuncuyla dalga geçti!
Porto ve Guimares maçında Marega'ya ırkçı saldırı: "Cehenneme git"
Porto ve Guimares maçında Marega'ya ırkçı saldırı: "Cehenneme git"
Trabzonspor'dan Sevgililer Günü paylaşımı!
Trabzonspor'dan Sevgililer Günü paylaşımı!
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında ilk gol geldi!
BB Erzurumspor - Trabzonspor maçında ilk gol geldi!
TFF'den Sörloth'a 2 maç ceza verdi!
TFF'den Sörloth'a 2 maç ceza verdi!
Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası açıklama!
Fatih Terim'den Alanyaspor maçı sonrası açıklama!
Narkozlu Trabzonspor taraftarından Ali Koç nidası: "Ali Koç buraya gelecek"
Narkozlu Trabzonspor taraftarından Ali Koç nidası: "Ali Koç buraya gelecek"
Güreş müsabakasında boynunu kırdı! Acılar içinde bağırdı
Güreş müsabakasında boynunu kırdı! Acılar içinde bağırdı