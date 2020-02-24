Ali Koç Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: ''Satmayın Beni''
Dün yaşanan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçe Başakanı Ali Koç ile taraftarlara arasında arbede yaşandı. Yalanan tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Ali Koç, Fenerbahçeli taraftarlara "SATMAYIN BENİ" diyerek tepkisini gösterdi.
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24 Şubat 2020 Pazartesi 10:11
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