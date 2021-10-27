Ali Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki gerginlik sürüyor! Bu kez basketbol taraftarın üzerine yürüdü!

Sarı lacivertli kulüpte Ali Koç'a karşı tepkiler sürüyor. Son haftalarda kulübün hem basketbolda hem de futbolda eski günleri aratır sonuçlar alması üzerine başkan Ali Koç'u eleştiren ve Alanyaspor maçının ardından istifaya davet eden taraftarlar, EuroLeague maçında da tepkisini sürdürdü. Maç anında gerginliği yüzünden okunan Ali Koç, bir taraftara sinirlenerek üzerine yürüdü. Araya giren kişiler tartılmanın büyümesini engelledi.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYBETTİ

Sarı lacivertli ekip, maçın ilk periyotunu üstün tamamlasa da sonraki periyotlarda İspanyol temsilcisine karşı koyamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmayı 74-76 kazanan Barcelonalı basketbolcular saha içerisinde büyük sevinç yaşadı.

"BIRAK BU İŞLERİ TAKIMLA İLGİLEN"

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Harun Erdenay, maçı tribünden takip edenler arasındaydı. Maçın ardından kendisini protesto eden taraftarlara tepki gösteren Ali Koç, taraftarların üzerine yürüdü. Tartışmalar esnasında tribündeki bazı taraftarların "Başkan bırak bu işleri sen takımla ilgilen" dediği duyuldu.

Bir anlığına gergin dakikaların yaşandığı konuşmanın ardından, ortam sakinleştirildi ve taraftar ile Ali Koç salonu terk etti.