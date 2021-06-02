Ali Koç ipucunu verdi! Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları belli oldu: Ralf Rangnick ve Sérgio Conceição

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklamasının ardından yeni teknik direktörün nasıl bir ekolden geleceğine ilişkin de bilgi vermişti. Başkan Koç," Şunu söyleyebilirim; tercihimiz, arzumuz ve odaklandığımız nokta daha çok Portekiz, Alman ekolü üzerine. Yarın İtalya’dan birini getirsek ‘Portekiz, Almanya’ demiştiniz demeyin. Tarz , profil, geçmiş başarı, sorumluluk olarak baktığımız zaman Almanya, Portekiz ekolü arasındaki isimlere daha çok odaklanıyoruz." diyerek teknik direktör konusunda sinyal vermişti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Bugün de ilk adaylar ortaya çıktı. Alman ekolü için Ralf Rangnick, Portekiz ekolü için ise Porto ile geçtiğimiz yıl çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Sérgio Conceição ismi öne çıktı.

İki teknik adam arasında Ragnick kulüp çalıştırmazken, Conceição'nun ise Porto ile olan kontratı 30 Haziran'da sona erecek.

SÉRGİO CONCEİÇÃO'NUN PORTO PERFORMANSI

2017 yılından bu yana Porto'yu çalıştıran Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição 217 maçta 2.28 puan ortalaması yakaladı. Porto takımıyla 2 lig, 1 Portekiz kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

RALF RAGNİCK'İN KARİYERİ

Ralf Rangnick, Schalke 04 takımıyla birer kez kez Almanya Ligi, Almanya Kupası, 1 Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Hannover 96 takımıyla ise Almanya İkinci Lig şampiyonluğu yaşadı.

Rangnick, Leipzig takımıyla ise 2 Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2 Avusturya Kupası şampiyonluğu yaşadı.