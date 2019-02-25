Ali Koç stada giriş yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için stada geldi. Koç'u Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu karşıladı. Bugün Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la birlikte ortak yayın yapan ve taraftarlara dostluk mesajları veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesinde soyunma odasına giderek futbolculara başarılar diledi.

Kaynak: İHA