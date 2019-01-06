Ali Koç: "Takımımız Ersun Yanal liderliğinde iyi işlere imza atacaktır"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın liderliğinde iyi işlere imza atacağına inandığını ifade ederek, "Yeni yılda Fenerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.Koç, futbol takımının aldığı kötü sonuçların kendilerini üzdüğünü vurgulayarak,"Kulübümüzün tüm dinamiklerinde yapılanma süreçleri devam ederken, futbol A takımımızın üst üste aldığı kötü sonuçlar hepimizi derinden üzdü. Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgiye karşılık takımımızın lig sıralamasında bulunduğu yerin hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yoktur. Yeri gelmişken burada taraftarlarımıza özel bir teşekkürü ifade etmek istiyorum. Sezonun ilk yarısına bakıldığında; maçlarımızda 35 bin 801 taraftar ortalaması ile desteklerini gösteren taraftarlarımızla ilk yarının en fazla seyirci ortalamasına sahip takımı Fenerbahçemiz oldu. Taraftarlarımızın bu yüksek aidiyeti ve inancı, bu zorlu süreçte göstermiş oldukları sabır ve inanç geleceğimizin en önemli teminatı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Takımımız, Ersun Yanal liderliğinde iyi sonuçlara imza atacak"

Yeni Teknik Direktörleri Ersun Yanal ile ikinci yarıda iyi işlere imza atacaklarına inandıklarını ifade eden Koç, şu ifadelere yer verdi:

"Hepinizin bildiği üzere Futbol A Takımımızın teknik direktörü olarak sezona başladığımız Phillip Cocu ile şartların planladığımız şekilde olgunlaşamaması sebebiyle yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ersun Yanal Hocamızı futbol takımımızın teknik direktörü olarak göreve getirdik. Bu yeni görevlendirme sonrasında Futbol A Takımımızda olumlu yönde değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. Hocamız Ersun Yanal liderliğinde takımımızın 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısında hepimizi çok daha memnun edecek sonuçlara imza atacağına inancımız tamdır. Bir yandan Takımımız Ersun Yanal liderliğinde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara Antalya kampında başlarken bizler de yönetim kurulu olarak devre arası çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı puan tablosunda takımımızın ligi en üst sıralarda bitirmesini sağlamak ve 2019-2020 sezonunda da ligimizi domine edecek Fenerbahçemiz için gerekli adımları şimdiden atabilmek."

"Obradovic ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyorum"

Koç, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na da gösterdiği başarılı performanstan dolayı teşekkür ederek, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tarihin en iyi başlangıcını yaptığı bu sezonda aldığı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sezona çok iyi başlayan koçumuz Zeljko Obradovic ve öğrencilerini başarılarından dolayı kutluyor ve onlara sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum. Camiamıza yaşattıkları, sürdürülebilir başarının en iyi örneğini teşkil etmektedir. Basketbol takımımızın başarılı yürüyüşünde onlara yol arkadaşlığı yapacak yeni iş ortağımız Beko oldu. Global iki markanın bu önemli işbirliğinin de her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

"Sponsorluk anlaşmaları artarak devam edecektir"

İlerleyen zamanlarda sponsorluk gelirlerinin daha da artacağına dikkat çeken Başkan Koç, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"2018 yılının son üç aylık döneminde çeşitli markalarla sponsorluk anlaşmalarını imzalayarak kulübümüze önemli gelirler elde ettik. Görev süremizin ilk 6 ayında gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşmaları önümüzdeki dönemlerde artarak devam edecektir. Fenerbahçemiz şu anda hak ettiği şekilde; futbol, basketbol, voleybol alanlarında en fazla sponsorluk gelirlerine sahip Türk takımı oldu. Buradan finansal anlamda içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde kulübümüze destek olan, bu yolda yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Fenerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak"

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı, Fenerbahçe için her şeyin daha güzel olacağının altını çizerek, "Göreve gelişimizin ardından kulübümüzün çatısı altında gerçekleştirdiğimiz yoğun mesai ile bir yılı geride bırakıp yeni yıla hep birlikte merhaba dedik. Birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp tüm branşlarımızda başarı için çalışacağımız bu yeni yılda, Fenerbahçemiz için her şey çok daha güzel olacak. Büyük Fenerbahçe Ailemizin tüm bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor; ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk, huzur dolu, barış ve kardeşliğin ön planda olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA