İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Ali Koç takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes ile yaptığı maçta takımını yalnız bırakmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in konuğu oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, başkanvekili Semih Özsoy ve bazı yönetim kurulu üyeleri takımlarını yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli yöneticiler, kendilerine tahsis edilen locada müsabakayı takip etti.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT