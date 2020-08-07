Ali Koç: "Türk futbolu bitmiş durumda"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesinin tanıtım günlerine katıldı. Üniversitenin tanıtım günlerinin bitiminin ardından basına açıklamalarda bulunan Koç, "Türk futbolu birkaç kulüp dışında batık ve bitmiş durumda." dedi.

Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe finansal açıdan 92 milyon euroluk maaş bütçesini 64 milyon euroya indirdik. Yeni borç almadık. Belli bankaların borcunu indirmişiz (40 milyon euro) Bunları yaparken kulübümüzün gelirlerinin yüzde 80'i bankalara gidiyordu. Sıcak parayla, kendi çabalarımızla bu gemiyi yürüttük." diye konuştu.

"64'TEN 18'E DÜŞMEMİZ BEKLENİYOR"

Harcama limitleri hakkında çarpıcı yorumlarda bulunan Koç, "Bizim 64 milyon eurodan 18 milyon euroya düşmemiz bekleniyor. Bunun imkansız olduğunu kafası çalışan herkes bilir. Bankalara, sporculara borcu olmayan kulüpler var. Biri 150 almış, diğeri 170 almış nasıl olabilir diyorsun. Sadece bizleri düşünmeyin, bu sürdürülebilir bir sistem değil." ifadelerini kullandı.

Bu tutumu anlamakta güçlük çekiyorum diyen Koç, devam etti: "Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. İki sene sonra yapılanma yapan kulüpler ana para ödemeleri yapılınca eksiye düşecekler. O zaman ne yapacaksınız dediğimizde 'Bakarız' deniyor. Yoksa biz istemez miyiz borcumuzu yapılandırmayalım, borçsuz gidelim. Aptal mıyız?"

"HARCAMA LİMİTLERİ BİRKAÇ SENE İÇİNDE ÇÖKECEK"

Harcama limitlerinin birkaç sene içinde çökeceğini belirten Ali Koç, "Harcama limitleri birkaç sene sonra çökecek. Biz diyoruz ki neden başında önlem almıyoruz. Nasıl diğer sektörlerde yapılanlandırmalar yapılıyorsa bu da bir sektör. Doğru bir yapılanma (ana para faiz ödemesiz, 10 yıllık süreç hatta sıcak para vererek) ilerlemek gerekiyor." diye konuştu.

MURİQİ'YE TEKLİF YOK

Başkan Ali Koç, Vedat Muriqi'ye teklif var mı sorusuna, 'Hayır yok' cevabını verdi.