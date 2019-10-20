Ali Koç: Zevksiz bir maçtı

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-1 yendiği müsabakanın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçın zevksiz geçtiğini söyleyen Koç, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor, biz kazandık. Birkaç vites daha artırmamız lazım. Allah'a şükür kazandık. İdeal kadromuza da dönünce ritmimizi artıracağımızı düşünüyorum" dedi.

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- Ali Koç'un açıklamaları

Kaynak: DHA