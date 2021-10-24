Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk etti. Maç, Alanyaspor'un - üstünlüğüyle sona erdi. Maçta birçok pozisyonu bulmasına karşın bu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe'nin taraftarları kızgınlıklarını protesto ederek ifade etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Alanyspor mücadeleden 90+3'te gelen golle 2-1 üstünlükle ayrıldı. Yakalanan pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe taraftarını üzdü. Teknik direktör Vitor Pereira oyuna geç müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu gol ve maçın 2-1'lik yenilgi ile bitmesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı. Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Alanyaspor 90+3'te güldü Berkem Temizel Gece Editörü