Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 24 Ekim 2021 PazarTasvip ne demek, TDK'ya göre Tasvip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert eleştiri!Formula 1 ABD Grand Prix (GP) yarışı canlı izle | S Sport 2 canlı yayın izle linkiAli Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepkiIşık Aylası ne demek, TDK'ya göre Işık Aylası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Inter - Juventus maçı canlı izle | S Sport canlı yayın izle linkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda dikkat çeken açıklama!Fenerbahçe 1 - 2 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCUABD Başkanı Joe Biden'la görüşecekti! İstanbul Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk etti. Maç, Alanyaspor'un - üstünlüğüyle sona erdi. Maçta birçok pozisyonu bulmasına karşın bu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe'nin taraftarları kızgınlıklarını protesto ederek ifade etti.

Ali Koç'a büyük şok! Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Alanyspor mücadeleden 90+3'te gelen golle 2-1 üstünlükle ayrıldı. Yakalanan pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe taraftarını üzdü.

Teknik direktör Vitor Pereira oyuna geç müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Alanyaspor'un bulduğu gol ve maçın 2-1'lik yenilgi ile bitmesi ise Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Maçın bitiş düdüğüyle Ülker Stadyumu'nda büyük bir tepki vardı. Taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak protesto ederken, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

{TITLE_STRIP}Alanyaspor 90+3'te güldü

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT