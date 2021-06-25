Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Beni kızdırmanın nelere mal olacağı görememiş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen gün Aziz Yıldırım'ın kendisine yönelik ağır eleştirilerine genel kurulda yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Ali Koç, "Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Hiçbir zaman 'eski başkan' demedik., saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana iletişim kurmaya çalıştık, 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeye ihtiyaç duyduk" dedi.

"BURAYA GELME CESARETİNİ GÖSTERMESİNİ ÇOK İSTERDİM"

Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda. Çok isterdim buraya gelme nezaketini hatta cesaretini göstermesini" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a sert yüklenirken, "İrfan Can Kahveci için belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorum. Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

Sayın Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, ekibim dediği arkadaşları, 3 sene evvel 'Burada farkla kazanacaksınız' diye kandırdılarsa, bence şu anda da kandırıyorlar. Yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim, buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini.

Hep saygı gösterdim! Neden bu saygıyı gösterdim? 2015'ten sonra görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen... Buraya 20 yıl başkanlık yapan birine saygı duyarım ama benim için artık bu geride kaldık. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız.

3 sene evvel, buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız Fenerbahçe'yi küçültüyor. Siz umurumda değilsiniz. Artık haddinizi aştınız. Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin uslüp, kibir, parmak sallamalar..."

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ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A ÇAĞRI: "BERABER TELEVİZYONA ÇIKALIM"

"Israr ediyorum. Bu teklifimi kabul etmezseniz maça falan da gelmeyin. TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak."