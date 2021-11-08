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  4. Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

Fenerbahçe'de son dönemde gösterilen performanstan memnun olmayan yönetim, teknik direktör Vitor Pereira için ayrılık kararı düşünüyor. Bu kapsamda teknik direktör arayışlarına devam eden sarı lacivertli kulüpte bomba bir iddia ortaya atıldı. Başkan Ali Koç'un teknik direktörlük için Şenol Güneş ile masaya oturacağı öne sürüldü.

Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

Süper Lig'in 12. haftasında evinde oynadığı Kayserispor karşılaşmasından uzatmalarda attığı gol sonucu 2-2'lik sonuçla 1 puanı koparan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Başkan Ali Koç'a da Portekizli teknik adamla yolların ayrılması yönünde tepkiler gelince Koç'un teknik direktör arayışına girdiği ifade edildi. Bu kapsamda sürpriz bir karara imza atan başkan Ali Koç'un, son olarak Milli takımdaki görevini bırakmasının ardından boş durumda bulunan Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

.ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile de sıkıntı yaşayan ve takımı iyi bir şekilde idare edemediği düşünülen Pereira'nın takımdaki kredisinin bittiği ifade ediliyor. Taraftarların da yoğun tepkisine maruz kalan deneyimli çalıştırıcının yerine Şenol Güneş'i ile Çarşamba günü Tarabya'da bir araya geleceği ve teknik direktörlük için masaya oturacağı öne sürüldü.

Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

2 ŞAMPYONLUK YAŞADI

Şenol Güneş, Süper Lig'de farklı takımlarda görev alsa da şampiyonluk kupasını Beşiktaş'ta kaldırmıştı. Siyah beyazlı ekiple 2 kez şampiyon olan Şenol Güneş daha sonra Milli takımın başına geçmiş ve katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda beklentilerin altında kalmıştı. Dünya Kupası Elemeleri'nde de kötü sonuçlar alınmasının ardından Şenol Güneş takımla yollarını ayırmış ve Milli takımın başına Stefan Kuntz getirilmişti.

Ali Koç'tan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Şenol Güneş mi oluyor?

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