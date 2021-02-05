Ali Koç'tan 'Gustavo oynayacak mı?' sorusuna cevap!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyunda çıkan Luiz Gustavo, sarı-lacivertlileri endişelendirmişti. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlanması için ödemin bitmesi bekleniyordu. Son olarak NTV Spor, Luiz Gustavo'nun derbiye yetişemeyeceğini açıklamıştı.

'GUSTAVO OYNAYACAK MI?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta bugün yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından 'Luiz Gustavo oynayacak mı?' sorusunu yanıtladı.

Ali Koç'a yöneltilen 'Gustavo, derbide oynayacak mı?' sorusu, 'Onu doktorlarımız bilir.' yanıtıyla karşılık aldı.

Derbi hakkında da kısa konuşan Ali Koç, "Galatasaray derbisine lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Derbilerin keyfi başka oluyor. Talihsiz anda gelen sakatlıklar oldu ama sezon başında kadro derinliğini buna göre kurduk. İnşallah bunun meyvelerini yarınki derbide toplarız. Hakem hatalarının konuşulmadığı bir derbi olmasını diliyoruz ve inşallah Fenerbahçe kazanır." dedi.