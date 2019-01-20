Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ'a geçmiş olsun ziyareti.

Antalya'da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor'un Eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ'ı ziyaret edenler arasında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç da vardı.

Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA