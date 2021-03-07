Ali Koç'tan olay yaratacak iddia: FETÖ hala Türk futbolunun içinde!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, önümüzdeki se.im sürecinde aday olup olmayacağını açıkladığı demecinde, Türk futbolunun içinde hala FETÖ yapılanmasının olduğunu ve 12 Mayıs 2012'de yapılan derbide yaşananların da bu FETÖ kumpasının bir sonucu olduğunu belirtti.

"FUTBOLCULAR SAHADA, CAMİA İSE SİLİVRİ'DE MÜCADELE EDİYOR"

NTV'de 'OAnınHikayesi' isimli programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz'da Fenerbahçe'ye yönelik FETÖ saldırısı yaşandığını, başkan, yönetici ve bazı kulüp personellerinin bu süreçte haksız yere gözaltına alındığını belirtti. "Sahada futbolcular mücadele ediyor, bizler camia olarak sokakta, Metris'te, Silivri'de, Çağlayan'da, Anıtkabir'de mücadele ediyoruz. Milat budur. 3 Temmuz yaşanınca bu müthiş kadromuz tek tek ayrılmaya başladı." ifadelerini kullanan Koç, bu Fenerbahçe'nin o günü unutanlarla tek tek hesaplaşacağını belirterek 12 Mayıs 2012 derbisinin de FETÖ kumpası olduğunu söyledi.

"DEVLETE ÇAĞRIDIR, BU ÖRGÜTÜ FUTBOLDAN TEMİZLEYİN"

Olayların maç öncesinde başladığını, polislerin, enerbahçe taraftarını kışkırtmak için birden bire Galatasaray takımının etrafını çevirdiğini, kalkanlarla seyircilere gidildiğini ve polisin gaz sıkarak seyirciyi sahaya indirdiğini söyleyen Koç, "Galatasaray öyle söylemlerde bulunuyordu ki, iki camia arasında yıllarca onarılamayacak bir tahribat ürettiler. FETÖ, Türk futbolunun hala içindedir. Yakın zamanda çok yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrıdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Geçmişte yaşanılanlar toplumsal kaos yaşattı. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Her zaman aramızda rekabet var ama insanları nefret noktasına getirdiler." dedi.

"BİR DE SİZİNLE MÜCADELE ETMEYELİM"

Futbolun, ülkedeki en ayrıştırıcı unsurlar arasına girdiğini vurgulayan Koç, Fenerbahçe camiası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 3 Temmuz'un ardından taraftarın takımı sahiplendiğini söyleyen FB Başkanı Ali Koç, saha dışında dış faktörlerin de yoğun olduğunu, sosyal medyanın kendisi tarafından değil ancak futbolcu ve çalışanlar tarafından çok önemsendiğini belirterek "Taraftarlarımızdan rica ediyorum, dış faktörlerle mücadele ederken bir de sizinle mücadele etmeyelim. Siz derken, samimi taraftarlarımızı demiyorum." şeklinde konuştu.

"AZİZ YILDIRIM'LA YAŞADIKLARIMDAN SONRA ADAYLIĞA KARAR VERDİM"

Fenerbahçe başkanlığında adaylık sürecine de değinen Ali Koç, 3 Temmuz'da alınan maddi - manevi zararın etkilerinin sürdüğünü, kendisnin her zaman takımının yanında olduğunu ve dışarıdan destek verdiğini ancak Aziz Yıldırım ile arasında yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

"BENİM YAŞADIKLARIMI KİMSE YAŞAMAYACAK"

Haziran ayında gerçekleşecek olan seçimde aday olup olmaması ile ilgili görüşlerini belirten Koç, “Bu seçim döneminde ne olacağını kendim açısından bilmiyorum. Ben olayım, olmayayım, Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın. Ne kadar çok aday, o kadar iyi. Benim seçim döneminde yaşadıklarımı kimse yaşamayacak” dedi.

(İHA)