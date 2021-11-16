Ali Koç'tan şampiyonluk hamlesi! Kurban kestirdi, çimlere ve kale direklerine kurban kanı akıttı!

Son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, FB TV'ye katılarak şampiyonluk için taraftara seslenmiş ve umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etmişti. Takımın üzerindeki olumsuz gidişatı kaldırmak isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü adına kurban kestirdiği ve stadyumdaki çimlerle kale direklerine de bu kurbanın kanından serpiştirildiği ifade edildi.

TARAFTARDAKİ KREDİLERİ TÜKENDİ

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 20 puanla liderlik koltuğundan oldukça uzakta kaldı ve taraftarın şampiyonluk umutlarını azalttı. UEFA Avrupa Ligi'nde de alınan kötü sonuçların ardından camia içerisinde sıkıntılar başlarken teknik direktör Vitor Pereira'nın taraftar gözündeki kredisi de tükendi.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELMİŞTİ

Öte yandan futbolcularla da problemleri olduğu öne sürülen Vitor Pereira'nın özellikle yıldız futbolcu Mesut Özil ile sıkıntılar yaşadığı ve takım içerisindeki olumsuz havanın bundan kaynaklandığı haberleri çıkmaya başladı. Son olarak Kayserispor'a karşı kaybedilen puanın da ardından taraftarlardan hem Vitor Pereira'ya karşı hem de Ali Koç'a karşı istifa sesleri yükseldi.

PEREİRA'NIN ARKASINDA DURDU

Camia içerisinde Vitor Pereira'nın takımdan gönderileceği haberlerinin çıkması üzerine Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunarak böyle bir gündemlerinin olmadığını ve derbide kaybetseler dahi bu tarz bir hamlede bulunmayı düşünmediklerini söyleyerek teknik direktörünün arkasında durmuştu.

DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ HAMLESİ

Milli aranın gelmesiyle birlikte çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir sonraki maçında kritik bir süreçten geçecek. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak sarı lacivertli ekip bu maçı kazanarak olumsuz havayı üzerinden atmayı hedefliyor. Olası bir mağlubiyetin işleri iyice çıkmaza sokacağını bilen Ali Koç ise maç öncesinde sürpriz bir hamlede bulundu.

KULÜP ADINA KURBAN KESTİRDİ

Feridun Niğdelioğlu tarafından iddia edilen bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp adına kurban kestirdi. Feridun Niğdelioğlu TGRT'deki konuşmasında, "Başkan Ali Koç, kulüp adına, Kızıltoprak camii imamını da davet ederek kurban kestirdi. çimlere ve kale direklerine kurbanın kanından serptirdi." ifadelerine yer verdi.

TARAFTAR İKİYE AYRILDI

Bu haberlerin ardından sosyal medyada bir grup Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un bu hamlesinin yapılması gereken ve takıma faydalı olabilecek bir hamle olduğu yönünde paylaşımlarda bulunurken, bazı taraftarlar ise Ali Koç'u eleştirerek başarı yakalamak için öncelikle başarılı hamleler yapması gerektiğini, bu tarz şeylerden medet ummamasını söyledi.