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Ali Koç’tan TSYD Kupası’na yeşil ışık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

Ali Koç’tan TSYD Kupası’na yeşil ışık

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ali Koç’tan TSYD Kupası’na yeşil ışık

Ali Koç’tan TSYD Kupası’na yeşil ışık

Kaynak: İHA




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