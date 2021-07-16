Ali Koyuncu kimdir? Kaç yaşında? Ali Koyuncu öldü mü, neden öldü?

AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat etti. Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü ifade ederek, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

ALİ KOYUNCU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? ALİ KOYUNCU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ali Koyuncu, 3 Şubat 1968’de Bursa Mustafakemalpaşa’da doğdu. Babasının adı Veli, annesinin adı Sacide’dir. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu’nu bitirdi. Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat eden Ali Koyuncu'nun Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.