Ali Kucik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kucik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Kucik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Kucik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Kucik 17 Haziran 1991 tarihinde Kastamonu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Kucık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Kucik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Kucik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Kucik'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Kucik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alikucik17/

Ali Kucik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Kucik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Kucik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Kucik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2008 yılında Beşiktaş

1 Şubat 2011 yılında Bucaspor

30 Haziran 2011 yılında Beşiktaş

5 Eylül 2011 yılında Karabükspor

26 Ocak 2012 yılında Beşiktaş

31 Ocak 2012 yılında Göztepe

30 Ocak 2014 yılında Tavşanlı Linyit

22 Ağu 2014 yılında Karagümrük

15 Temmuz 2015 yılında 1461 Trabzon

17 Ağu 2017 yılında Kastamonu 1966

2 Ağu 2018 yılında Sarıyer

2 Eylül 2019 yılında Bandırmaspor

2 Eylül 2020 yılında Kırşehir Bld

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

18 Ocak 2022 yılında Turgutluspor

8 Eylül 2022 yılında Nevşehir Bld

Ali Kucik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Kucik şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Kucik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yavuz Sultan Selim (2003-2004), Besiktas JK (2004-2008)

Türkiye A2 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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