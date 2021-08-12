Ali Küçükbalçık eşi Kibariye'nin doğum gününü romantik sözlerle kutladı! Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi eşi Ali Küçükbalçık’ın, geçtiğimiz aylarda bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bu olay magazin gündeminde günlerce konuşulurken Kibariye eşine inandığına dair yorumlarda bulunmuştu. Bu kez ikili başka bir haberle magazine konu oldu. Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından eşi Kibariye'nin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

"AŞKLARIN EN GÜZELİ"

Kibariye'den 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık, 61 yaşına giren eşiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aşkların en güzeli bugün doğmuş iyi ki varsın iyi ki benim hanım ağamsın nice güzel yaşların olsun ailemizle birlikte" yazarken Küçükbalçık'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Paylaşımın altı, "Karın olduğu şimdi mi aklına geldi?", "Oynamayın boşuna herkes her şeyin farkında", "Samimiyetsizsin oyuncusun Kibariye'den başka kimse inanmaz sana ", "Ciddi misiniz dalga mı?" şeklinde yorumlarda bulunan takipçilerle dolarken ünlü şarkıcının doğum gününü kutlayan sevenleri de yorumda bulundu.

"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Başka kadınlarla görüntülenmesinin ardından gündemden düşmeyen Ali Küçükbalçık, ihanet iddialarına şarkıcıyla güldüğü bir pozunu paylaşarak "Kıskananlar çatlasın" notuyla yanıt vermişti.

MASA ÖRTÜSÜ BAĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kibariye, giydiği siyah mini elbisesi sık sık rüzgardan açılınca eşi tarafından uyarılmıştı. Rüzgardan dolayı elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, beline masa örtüsü bağlayarak önlem almıştı.

Kibariye'nin rüzgardan eteği uçuştu! Durumdan rahatsız olan Eşi Ali Küçüklabalçık'ın bulduğu yöntem hayrete düşürdü!