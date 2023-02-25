Ali Llacja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Llacja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Llacja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Llacja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Llacja 1 Aralık 2004 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Llacja Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Llacja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Llacja'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Llacja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Llacja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Llacja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Llacja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Ali Llacja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Llacja şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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