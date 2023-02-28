Ali Lotfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Lotfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Lotfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Lotfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Lotfi 14 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ali Lotfi Ibrahim Mostafa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Lotfi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Management Int. yapmaktadır. Ali Lotfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 25 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Ali Lotfi'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Lotfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Lotfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Lotfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Lotfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2009 yılında Enppi SC

25 Ocak 2018 yılında El Ahly

Ali Lotfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Lotfi şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ali Lotfi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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