Ali Maaloul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Maaloul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Maaloul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Maaloul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Maaloul 1 Ocak 1990 tarihinde Sfax şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da علي معلول şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Maaloul Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MGB Agency yapmaktadır. Ali Maaloul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 25 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Ali Maaloul'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Maaloul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maaloul_ali_/

Ali Maaloul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Maaloul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Maaloul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Maaloul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CS Sfaxien

25 Temmuz 2016 yılında El Ahly

Ali Maaloul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Maaloul şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ali Maaloul Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 12 numaralı formasıyla 6 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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