Ali Mert İsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mert İsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mert İsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mert İsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mert İsik 13 Eylül 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mert Işık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mert İsik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Mert İsik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Mert İsik'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Mert İsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mert İsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Mert İsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mert İsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2017 yılında Bursaspor U21

20 Ağu 2018 yılında Gölcükspor

5 Ağu 2021 yılında Bld Kütahya

25 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Ali Mert İsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mert İsik şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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