Ali Mert Yavuzcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
ATV ekranlarının yeni dizisi Baş Belası'nda rol alan oyuncu Ali Mert Yavuzcan merak konusu oldu. Bizler de haberimizde Ali Mert Yavuzcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...
ATV'nin yeni dizisi Baş Belası ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmasının ardından dizide rol alan Alim Mert Yavuzcan merak konusu oldu. Ali Mert Yavuzcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...
ALİ MERT YAVUZCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
4 Nisan 1979 yılında Almanya, Bonn'da doğan Ali Mert Yavuzcan 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 2008 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki görevinden ayrıldı. 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'e Letafet oyunu ile konuk oyuncu olarak katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Dizi ve Sinema filmi çalışmalarını devam ettirmektedir.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Rol aldığı tiyatro oyunları
Zengin Mutfağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Marat Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Cef
Gündüze Gebedir Gece : Lars-Noren - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Güneşin Oğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov \ Başar Sabuncu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
3. Richart : Wiliam shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Caberet (müzikal)
South Pasific (müzikal)
Filmografisi
Baş Belası - 2021 Birol
Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2019 Çetin Alkor
Çukur - 2018
Dolunay - 2017 Dimir
Selam Bahara Yolculuk-2015 Mehmet
Unutulmaz - 2009 Batu
The Treasure of Ugarit - 2008 Fuat Antaki
Aman Annem Görmesin - 2008 Burak
Emret Komutanım - 2008 Kazım
Senin Uğruna - 2007 Hakan
Emret Komutanım Şah Mat - 2006 Melih
Kınalı Kuzular Nişanlıya Verilen Söz - 2006 Semih
Kanlı Düğün - 2005
Mühürlü Güller - 2003 Şeşbeş Ali
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Yedi Numara - 2000 Bölüm Oyuncusu
Çiçeği Büyütmek - 1998