ATV'nin yeni dizisi Baş Belası ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmasının ardından dizide rol alan Alim Mert Yavuzcan merak konusu oldu. Ali Mert Yavuzcan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

ALİ MERT YAVUZCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Nisan 1979 yılında Almanya, Bonn'da doğan Ali Mert Yavuzcan 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, tiyatro bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 2008 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki görevinden ayrıldı. 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'e Letafet oyunu ile konuk oyuncu olarak katıldı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Dizi ve Sinema filmi çalışmalarını devam ettirmektedir.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Rol aldığı tiyatro oyunları

Zengin Mutfağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Marat Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Cef

Gündüze Gebedir Gece : Lars-Noren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kiralık Konak : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Güneşin Oğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yaprak Dökümü : Reşat Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Herkes Aynı Bahçede : Anton Çehov \ Başar Sabuncu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

3. Richart : Wiliam shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Caberet (müzikal)

South Pasific (müzikal)



Filmografisi

Baş Belası - 2021 Birol

Kuzey Yıldızı İlk Aşk - 2019 Çetin Alkor

Çukur - 2018

Dolunay - 2017 Dimir

Selam Bahara Yolculuk-2015 Mehmet

Unutulmaz - 2009 Batu

The Treasure of Ugarit - 2008 Fuat Antaki

Aman Annem Görmesin - 2008 Burak

Emret Komutanım - 2008 Kazım

Senin Uğruna - 2007 Hakan

Emret Komutanım Şah Mat - 2006 Melih

Kınalı Kuzular Nişanlıya Verilen Söz - 2006 Semih

Kanlı Düğün - 2005

Mühürlü Güller - 2003 Şeşbeş Ali

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Yedi Numara - 2000 Bölüm Oyuncusu

Çiçeği Büyütmek - 1998