Ali Mevran Ablak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mevran Ablak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mevran Ablak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mevran Ablak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mevran Ablak 27 Temmuz 2003 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mevran Ablak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAC Management yapmaktadır. Ali Mevran Ablak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Mevran Ablak'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Mevran Ablak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mevran27

Ali Mevran Ablak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mevran Ablak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Mevran Ablak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mevran Ablak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Osmaniyespor FK

Ali Mevran Ablak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mevran Ablak şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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