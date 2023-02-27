Ali Moghnemian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Moghnemian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Moghnemian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Moghnemian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Moghnemian 26 Nisan 1991 tarihinde Shushtar, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی مغنمیان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Moghnemian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Moghnemian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Moghnemian'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Moghnemian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Moghnemian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Moghnemian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Moghnemian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Oghab Tehran

1 Temmuz 2014 yılında Sanat Naft Nov

1 Temmuz 2016 yılında Arvand Kh

1 Temmuz 2019 yılında Khosheh Talaei

24 Ağustos 2021 yılında Kheybar FC

6 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Ali Moghnemian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Moghnemian şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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