Ali Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mohamed 7 Ekim 1995 tarihinde Niamey şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijer,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohamed Muhammad Al Faz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Football Agency LTD yapmaktadır. Ali Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Mohamed'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Haifa

Ali Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mohamed şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ali Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijer takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

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