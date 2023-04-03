Ali Mohammad Nazari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohammad Nazari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohammad Nazari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Mohammad Nazari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Mohammad Nazari {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Mohammad Nazari Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Mohammad Nazari'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Mohammad Nazari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Mohammad Nazari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Mohammad Nazari şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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