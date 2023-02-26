Ali Mohsenzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Mohsenzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Mohsenzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Mohsenzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Mohsenzadeh 13 Şubat 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی محسن زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Mohsenzadeh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Mohsenzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 2 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Mohsenzadeh'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Mohsenzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Mohsenzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Mohsenzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Mohsenzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Naft Novin U21

1 Ocak 2013 yılında Zob Ahan

30 Haziran 2013 yılında Naft Tahran

17 Ocak 2016 yılında Persepolis

1 Temmuz 2016 yılında Shahrdari Arak

20 Aralık 2016 yılında Moghavemat Sari

1 Temmuz 2017 yılında FC Nassaji M.

2 Ocak 2018 yılında Sh Tabriz

24 Temmuz 2018 yılında Sorkhpooshan

2 Ekim 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

Ali Mohsenzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Mohsenzadeh şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Ali Mohsenzadeh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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