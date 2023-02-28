Ali Musse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Musse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Musse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Musse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Musse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Musse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Musse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Musse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Musse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Musse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Musse 1 Ocak 1996 tarihinde Mogadishu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Somali,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da علي موسى şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Musse Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hustle Sport yapmaktadır. Ali Musse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 21 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Musse'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Musse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Musse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Musse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Musse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında Valour FC

27 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında 1.FCA Darmstadt

21 Haziran 2021 yılında Cavalry FC

Ali Musse kimdir

Ali Musse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Musse şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Ali Musse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Musse nereli

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