Ali Naibi: Denk bir gruba düştük, amacımız lider çıkmak

"Ülke puanımızı artırmak için elimizden geleni yapacağız"

özel açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda ülke puanına en çok katkıyı yapan takımın Beşiktaş olduğuna dikkat çeken Naibi, "'Genel anlamda denk bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim. Tek bir amacımız var, o da gruptan lider çıkmak. Bunu yapacak gücümüz var. Wolverhampton bizimle beraber grubun en güçlü takımı gibi görünüyor ve İngiltere'nin köklü kulüplerinden. Ama Braga ve Bratislava'yı da kesinlikle yabana atmamalıyız. Geçen sene gördük ki kolay veya güçlü bir grup yok. Oynayıp, kazanınca tüm gruplar kolay oluyor. Biz geçen seneden iyi bir ders aldık. Bu yüzden tüm maçları çok büyük bir ciddiyet içinde oynayacağız ve inşallah lider olarak çıkacağız. Ülke puanına son yıllarda en çok katkı veren, en çok puan toplayan kulübüz. Bu sezonda da ülke puanımızı daha da artırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DHA