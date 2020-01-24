Ali Naibi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ali Naibi Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Ali Naibi kimdir? Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası Beşiktaş'ta futbol direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı. Çıkan haberlerin ardından birçok kişi Ali Naibi hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki Ali Naibi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ NAİBİ KİMDİR?

Ali Naibi 21 Ağustos 1984 doğumludur.

Ali Naibi, TFF'nin kulüplerde sportif direktör bulundurmasını mecbur kılan uygulama sonrası harekete geçen Beşiktaş'ın sportif direktörü olmuştu.

Naibi, sportif direktörlük için açılan kursu bitirip sertifikasını almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen, Sportif Direktörlük Setifika Programına katılan Beşiktaş Futbol A Takımı yöneticisi Ali Naibi, serfitikasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den almıştı.