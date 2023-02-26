Ali Nemati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Nemati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Nemati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Nemati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Nemati 7 Şubat 1996 tarihinde Nishabur, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی نعمتی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Nemati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Ali Nemati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Nemati'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Nemati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Nemati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Nemati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Nemati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Padideh

24 Ağustos 2021 yılında Persepolis

Ali Nemati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Nemati şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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