Ali Nesin "Valilik banka hesaplarımızı bloke etti" demişti İstanbul Valiliğinden yanıt geldi

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, babası tarafından kurulan Nesin Vakfı'na ait hesaplara Vakıf Bankası tarafından el konulduğunu söyleyerek , "Sevgili dostlar, valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca. Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir.” dedi.

Nesin Vakfı'nın babasının hayali olduğunu yazan Ali Nesin, yaşanan bu olayda İsmail Ağa Cemaatine bağlı Rabıta Vakfı'nı işaret eden Nesin, "Geçen yıl, İsmail Ağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzunda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi." dedi.

"DÜŞMANCA TAVIR İÇİNE GİRDİLER"

Cemaat üyelerinin yüksek sesle ayinler düzenlediklerini, izinsiz olarak kendi fotoğraflarının çekildiğini söyleyen Nesin, "Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, âdeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim.” dedi.

İzinsiz bağış kampanyası gerekçe gösterilerek banka hesaplarına el konulduğunu ve şu anda paralarına ulaşamadıklarını söyleyen Nesin, "İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı." diyerek sözlerine "Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı’na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz." şeklinde devam etti.

O İDDİAYA VALİLKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Ali Nesin'in bu iddialar sonrası Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nca denetimi yapılan Nesin Vakfı’nın izinsiz yardım toplama faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş ve düzenlenen 20.04.2020 tarihli denetim raporu, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 10.02.2021 tarihli yazıları ile gerekli yasal işlemler yapılmak üzere İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiştir."

"Konuyla ilgili olarak İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılan denetim neticesinde;

İzinsiz yardım toplama tutarının 4.204.943,09 TL olduğu,

2.234.085,52 TL’nin arazi alımı ve sair masraflar için sarf edildiği,

1.970.857,57 TL’nin ise harcanmadığı,

2021 yılı itibarıyla Vakıf hesaplarına “arsa”, “arazi alımı” ve “lise” vb. açıklamalar ile para girişlerinin halen devam ettiği tespit edilmiştir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 29. Maddesinin 1, 8 ve 9. bentleri uyarınca tespiti yapılan izinsiz yardım toplama faaliyeti neticesinde;

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve uygulamaları konusunda Vakfın bilgilendirilmesi, ihtar edilmesi,

Vakfın banka hesabının bloke edilmesi,

2860 Sayılı kanuna aykırı olarak yapılan faaliyet nedeniyle Nesin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması,

İzinsiz toplanan yardım tutarı ve arazi mülkiyetinin hazineye geçirilmesi işlemlerinin tesisi için ilçe kaymakamlığı ve ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır.

Vakıf yetkililerine, bundan sonraki dönemde yardım toplama mevzuatı çerçevesinde izin başvurusunda bulunulması yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklama yaptı.