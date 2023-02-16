Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Omur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Omur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Omur 8 Nisan 1987 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Omur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Omur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Omur'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Omur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Omur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Omur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Omur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2008 yılında Y. Kırşehirspor

10 Ağu 2008 yılında Bafra Belediye

28 Ağu 2009 yılında Ünyespor

6 Ocak 2010 yılında Muğlaspor

31 Ağu 2010 yılında Yalıspor

4 Eylül 2012 yılında Beşikdüzüspor

24 Ocak 2013 yılında Bayburt Grup Öİ

20 Eylül 2013 yılında Fatsa Belediye

16 Ocak 2014 yılında Sorgun Belediye

10 Eylül 2014 yılında Çarşambaspor

15 Ocak 2015 yılında Cizre Spor

17 Eylül 2015 yılında Erbaaspor

7 Ekim 2016 yılında Çorlu 1947

18 Ağu 2017 yılında Bartınspor

18 Ocak 2018 yılında Bld Derince

28 Ağu 2018 yılında Siirt İÖİ

18 Ocak 2019 yılında Tonya Doğanspor

10 Ocak 2020 yılında Eynesil Bld

Ali Omur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Omur şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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