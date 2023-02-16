Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Omur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Omur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Omur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Omur 8 Nisan 1987 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Omur Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Omur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Omur'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Omurboyu ve yaşı kaç

Ali Omur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Omur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ali Omur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Omur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2008 yılında Y. Kırşehirspor

10 Ağu 2008 yılında Bafra Belediye

28 Ağu 2009 yılında Ünyespor

6 Ocak 2010 yılında Muğlaspor

31 Ağu 2010 yılında Yalıspor

4 Eylül 2012 yılında Beşikdüzüspor

24 Ocak 2013 yılında Bayburt Grup Öİ

20 Eylül 2013 yılında Fatsa Belediye

16 Ocak 2014 yılında Sorgun Belediye

10 Eylül 2014 yılında Çarşambaspor

15 Ocak 2015 yılında Cizre Spor

17 Eylül 2015 yılında Erbaaspor

7 Ekim 2016 yılında Çorlu 1947

18 Ağu 2017 yılında Bartınspor

18 Ocak 2018 yılında Bld Derince

28 Ağu 2018 yılında Siirt İÖİ

18 Ocak 2019 yılında Tonya Doğanspor

10 Ocak 2020 yılında Eynesil Bld

Ali Omur kimdir

Ali Omur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Omur şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vakfikebir Büyükliman Belediyespor, A.Sebatspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Omur nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Stijn Van Gassel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stijn Van Gassel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stijn Van Gassel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stijn Van Gassel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ertan Karlidag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertan Karlidag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ertan Karlidag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertan Karlidag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjorn Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjorn Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozcan Sahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Sahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ozcan Sahan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozcan Sahan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları