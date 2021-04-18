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Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı

Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özek'in hayatı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı

Çalışmalarıyla birçok kişinin dini bilgileri edinmesine öncülük etmiş Marmara Üniversitesi eski öğretim görevlisi Ali Özek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında bakılan Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ALİ ÖZEK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Drç Ali Özek, 1932'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. 1941'de Çaltılar İlkokulunu bitiren Özek, dini bilgiler edinmek için gittiği Antalya'nın Kayabaşı köyünde, Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi ve 1944'te hafız oldu.

Özek, daha sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda Salih Tanrıbuyruğu'dan Arapça ve dini ilimler öğrendi. Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.

1950'de Mısır'a giden Özek, 1951'de Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine girdi ve 1955 yılında Usuluddin Fakültesini bitirdi.

Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı

Özek, 1957'de aynı fakültede Kur'an ve hadis ilimIeri bölümünde yüksek lisans yapmasının ardından İzmir'e döndü.

İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda 1959'a kadar öğretmenlik yapan Özek, dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960'ta Burdur Lisesini bitirdi.

Özek, 1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 eğitim-öğretim yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu.

Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı

1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü bitiren Özek, aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. Özek, 1973'te edebiyat doktoru unvanını aldı.

1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirilen Özek, 1982'ye kadar bu görevi sürdürdü.

İLAHİYATÇI PROF. DR. ALİ ÖZEK HAYATI

1986'da doçent, 1991'de profesör olan Özek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında tefsir ve belagat dersleri verdi, 1998 yılında emekli oldu.

Ali Özek kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? | İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Özek hayatı

1994-2002 yıllarında Kazakistan'ın Almatı şehrinde Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışan Özek, evli ve üç çocuk babasıydı.

89 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Ali Özek'in naaşı, 19 Nisan'da Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacak. 

Özek'in ölüm sebebine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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