Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un RTÜK üyeliği görevi boyunca FETÖ kanallarına destek çıktığı haberinin ardından Ali Öztunç, sıkça aratılmaya başlandı. Ali Öztunç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik. İşte tüm ayrıntılar...

ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında dünyaya gelen Ali Öztunç, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde tamamladı. Elbistan Mükrimin Halil Lisesi’nin ardından, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitiren Öztunç, üniversite öğrencisiyken, 1996 yılında gazetecilik mesleğine başladı.

İŞ HAYATI

1999 yılında sarı basın kartı sahibi oldu ve 6 yıl Kanal D Ankara Haber Merkezinde; gece, adliye, savunma, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptı. Daha sonra 2 yıl Show TV Haber Merkezinde benzer görevler yürüten Öztunç, 2 yıl da Kanaltürk Televizyonunda Haber Müdürlüğü yaptı, Vatan Gazetesinde ise Parlamento Muhabiri olarak çalıştı. Habertürk Gazetesinde parlamento ve CHP Muhabiri olarak görev yapan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Basın Danışmanlığı görevini devraldı. 14 Mayıs 2013 tarihinde 6 yıllığına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçildi, görev süresinin bitimine 4 yıl kala istifa ederek, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı oldu.

Savaş muhabiri olarak bulunduğu Afganistan ve Irak’ta yaşanan savaşları anlatan ‘’En Son Umutlar Ölür’’ adlı bir de kitabı bulunan Öztunç, 1999 yılında, ‘’Susurluk Seçimde’’ haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından ‘’Yılın Gazetecisi’’ seçildi. Çok sayıda uluslararası ve ulusal toplantılarda konuşmacı oldu. Çeşitli gazeteci dernekleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından da ödüllendirildi. CHP 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. İngilizce bilen Öztunç, evlidir.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Kararlar, CHP kontenjanından seçilerek yaklaşık iki buçuk yıl Üst Kurul'da bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un FETÖ kanallarının adeta koruyucusu olarak görev yaptığını ortaya koydu.





RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç'un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark ediliyor.

Üst Kurul gündemine 17 Haziran 2015 tarihinde gelen kapatılan 'Samanyolu Haber'in yalan ve iftira niteliğindeki düzmece belge ve görüntülerle Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlarıyla ilgili izleme raporuna Öztunç, ceza verilmemesi için karşı oy kullanıyor.



Yine, 10 Nisan 2014 tarihinde gündeme alınan STV Ana Haber'in sahte ses kayıtlarını yayınlamasına ilişkin 6 farklı rapor, Öztunç tarafından yasa ihlali görülmeyerek reddediliyor.

25 Haziran 2014 tarihinde yapılan RTÜK toplantısındaysa Öztunç koruyucu kanatlarını Kanaltürk televizyonu için kullanıyor. Öztunç, Kanaltürk'ün 6112 sayılı yasada yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği raporunu kabul etmeyerek yine karşı oy veriyor.





Kadına karşı şiddet görüntüleri ve tecavüz sahnelerini içeren rapor Ali Öztunç'u rahatsız etmiyor.

Aynı tarihli toplantıda Bugün TV'nin yayınlarında gizli reklam kullandığına ilişkin raporu da görmezden gelen Öztunç, yapılan açık yasa ihlallerine rağmen FETÖ kanallarına adeta kendisini siper ediyor.





FETÖ kanallarında boy gösteriyor, destekleyici tweetler atıyor.

Eski RTÜK Üyesi Ali Öztunç'un FETÖ kanallarına süreç boyunca elinden gelen her türlü desteği verdiği attığı tweetler ve katıldığı yayınlardan da açıkça görülebiliyor. Öztunç, FETÖ yayın organlarına canlı yayın konuğu olarak çıkarak iktidarı eleştirmek adına FETÖ savunuculuğu yapıyor.



