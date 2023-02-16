Ali Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ozturk 12 Nisan 1987 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ozturk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Ozturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Ozturk'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2008 yılında Balıkesirspor

12 Temmuz 2016 yılında Manisa BB

15 Ağu 2018 yılında 24 Erzincanspor

12 Eylül 2020 yılında Bergama Bld

15 Ağu 2021 yılında Kuşadasıspor

Ali Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ozturk şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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