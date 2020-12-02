Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı ve ne iş yapıyor, mesleği ne?

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında da görev almaya başladı. Süper Lig'de her hafta görev alan üst klasman hakemlerinde Palabıyık, futbolseverlerin merakına giriyor. Bizde bu haberimizde Ali Palabıyık hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Ali Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Palabıyık hangi takımlı? İşte detaylar...

ALİ PALABIYIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Süper Lig'in üst klasman hakemlerinden Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2012'den itibaren Süper Lig'de görev alan Ali Palabıyık, şu an da ligin tecrübeli hakemleri arasında bulunuyor. Küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bırakarak 2000 yılında hakemlik kursuna başladı. 2015 yılında ise FIFA kokartı takmaya başlamıştır.

ALİ PALABIYIK HANGİ TAKIMLI VE MESLEĞİ NE?

31 yaşındaki tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu hakkında birçok spekülasyon bulunsa da hangi takımlı olduğu bilinmiyor. Özel bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Eda Palabıyık ile evli olan Ali Payabık’ın Ege, Efe ve Alp adında 3 oğlu bulunuyor. Ali Palabıyık'ın da asıl mesleği eşi gibi öğretmenliktir.