Ali Palabıyık kızağa çekildi! O maçtaki kararlarının ardından bu hafta da görev alamadı!
Süper Lig'de 22. haftanın hakemlerinin belli olmasının ardından Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından sonra hiçbir karşılaşmaya atanmayan Ali Palabıyık yine görevsiz kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakem listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Hakem listesi içerisinde Ali Palabıyık'ın bu hafta da görev almaması dikkat çekti. Son olarak ligin 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasında görev alan Ali Palabıyık, bu tarihten itibaren herhangi bir karşılaşmaya hakem olarak atanmadı.
ABDÜLKADİR BİTİGEN 22. HAFTADA DÖNDÜ
O hafta VAR'da görevli olan Abdülkadir Bitigen de haftalar boyunca herhangi bir karşılaşmada görevlendirilmemişti. Bitigen uzun aranın ardından Ligin 21. haftasında Spor Toto 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği - Adanaspor müsabakasıyla yeniden sahalara dönerken Ali Palabıyık ise hala görev alabilmiş değil.
ALİ PALABIYIK HALA GÖREV ALAMADI
2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer alan Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen bir anda kesik yedi. TFF'nin FIFA kokartı verdiği hakemleri uzun süredir cezalandırdığı görülürken Ali Palabıyık'ın yeniden ne zaman bir karşılaşmada görev alacağı ise merak konusu oldu.
SÜPER LİG HAFTANIN HAKEMLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasını yönetecek olan hakemlerin listesi ise şu şekilde:
18 OCAK SALI
17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 OCAK ÇARŞAMBA
17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 OCAK PERŞEMBE
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu