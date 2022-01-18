Ali Palabıyık kızağa çekildi! O maçtaki kararlarının ardından bu hafta da görev alamadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakem listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Hakem listesi içerisinde Ali Palabıyık'ın bu hafta da görev almaması dikkat çekti. Son olarak ligin 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasında görev alan Ali Palabıyık, bu tarihten itibaren herhangi bir karşılaşmaya hakem olarak atanmadı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN 22. HAFTADA DÖNDÜ

O hafta VAR'da görevli olan Abdülkadir Bitigen de haftalar boyunca herhangi bir karşılaşmada görevlendirilmemişti. Bitigen uzun aranın ardından Ligin 21. haftasında Spor Toto 1. Lig'de oynanan Gençlerbirliği - Adanaspor müsabakasıyla yeniden sahalara dönerken Ali Palabıyık ise hala görev alabilmiş değil.

ALİ PALABIYIK HALA GÖREV ALAMADI

2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler arasında yer alan Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen bir anda kesik yedi. TFF'nin FIFA kokartı verdiği hakemleri uzun süredir cezalandırdığı görülürken Ali Palabıyık'ın yeniden ne zaman bir karşılaşmada görev alacağı ise merak konusu oldu.

SÜPER LİG HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasını yönetecek olan hakemlerin listesi ise şu şekilde:

18 OCAK SALI

17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 OCAK PERŞEMBE

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu