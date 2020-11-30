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Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde, bu hafta oynanacak olan Lokomotiv Moskova - Salzburg maçını, FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık yönetecek.

Ali Palabıyık, Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 1 Aralık Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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