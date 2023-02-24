Ali Panjeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Panjeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Panjeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Panjeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Panjeta 1 Şubat 2001 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Panjeta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ali Panjeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Panjeta'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Panjeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Panjeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Panjeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Panjeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

1 Şubat 2019 yılında NK Radomlje

28 Ağustos 2020 yılında Igman Ilidza

1 Mart 2021 yılında J. Bihac

31 Ocak 2022 yılında FK Gorazde

Ali Panjeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Panjeta şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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