Ali Ramezani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ramezani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ramezani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ramezani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ramezani 14 Nisan 2001 tarihinde Kuchesfahan, Gilan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da Ali Ramezani Garakuei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ramezani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Ramezani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 25 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Ramezani'nin Paykan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ramezani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ramezani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ramezani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ramezani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2021 yılında Moghavemat U21

25 Ekim 2021 yılında Paykan FC

Ali Ramezani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ramezani şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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