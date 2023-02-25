Ali Reghba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Reghba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Reghba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Reghba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Reghba 14 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Reghba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Inspire Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Reghba'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Reghba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alireghba/

Ali Reghba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Reghba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Reghba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Reghba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bohemians

5 Temmuz 2019 yılında Leicester U21

31 Ocak 2022 yılında CR Belouizdad

Ali Reghba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Reghba şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Reghba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St Columban’s Boys, Shelbourne FC

İrlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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