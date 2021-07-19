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Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama sonrasında Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. Yanıtları haberimizde derledik...

Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

DEVA Parti'sinden istifa ettiğinin açıklanmasıyla gündeme gelen Ali Rıza Babaoğlan'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Babaoğlan'a dair araştırılanları haberimizde derledik...

ALİ RIZA BABAOĞLAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı görevlerinden istifa eden Ali Rıza Babaoğlan, Türk siyasetçi ve bilgisayar mühendisidir. Ailesi devlet memuru olan Babaoğlan, Diyarbakır doğumludur.  İlk Okul eğitimini Mersin 3 Ocak İlköğretim Okulu’nda, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Ankara Başkent Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde almıştır.

Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Üniversite öğrenciliği döneminde IBM Avrupa merkezi tarafından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin (EMEA) ‘En Gelecek Vaadeden 75 Öğrencisi’ arasına seçilen Babaoğlan, IBM’in İsviçre’deki Zürich Merkez Araştırma Laboratuvarı’nda innovasyon eğitimi almıştır. Babaoğlan, mezuniyeti öncesi Microsoft Office 2007 ürün ailesinin geliştirilmesinde öğrenci çalışan olarak görev almıştır. Zurich eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönen Babaoğlan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 yılında kurulan ilk Türk milli teknoloji takımına davet edilmiş ve Türkiye’yi, Hollanda’da düzenlenen Avrupa Bilişim ve Beceri Olimpiyatları’nda ilk defa resmi olarak bilişim teknolojileri ve iletişim alanında temsil etmiştir. Yarışma sonrasında dönemin Hollanda Kraliçesi’ne Türkiye’deki çalışmalarını ve projelerini aktaran bir sunum yapmıştır.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA Partisi) Kurucu Kurulu’nda yer alarak, ilk seçimde Genel Başkan Yardımcısı olmuş ve Halkla İlişkiler Biriminden Sorumlu Başkan seçilmiştir. 

Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İŞ HAYATI

2015 yılından bu yana, kurmuş olduğu teknoloji yatırım şirketi ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika odaklı girişim fonlaması, yatırım ve yatırım yönlendirme alanlarında Türkiye’de önemli teknoloji girişimlerine destek sunmuş ve yatırımcı ortak olarak dahil olmuştur. Şu anda 12 farklı teknoloji şirketinin hissedarı konumundadır. Aynı zamanda 2019 itibariyle Türk girişimcilerini desteklemek için başlattığı İstanbul’da yer alan paylaşımlı ofis alanı projesiyle ile Türkiye’den girişimlere ve girişimcilere ücretsiz ofis alanı sunmakta ve yurtdışına açılmalarına aracılık etmektedir.

Babaoğlu partiden istifa ettiğini açıklayan bir yazı yayımlayarak parti ile yollarını ayırdığını duyurmuştur.

Ali Rıza Babaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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